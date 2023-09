Teatro Elfo Puccini di Milano: “Ampie vedute” è la nuova stagione 2023/24

Ampie Vedute è la nuova stagione che sta per iniziare al Teatro Elfo Puccini di Milano: Verranno presentate tantissime nuove proposte tra 17 produzioni interne e 34 spettacoli ospiti. Il Teatro Puccini nasce all’inizio del 1900 e da subito diventa uno dei più importanti luoghi di spettacolo di Milano, ospitando l’opera, il varietà, la rivista, la prosa ma anche la boxe e il ciclismo. Posizionato nel cuore di corso Buenos Aires e vicinissimo alla Stazione Centrale, è uno dei teatri più moderni e accoglienti di Milano.

Scopri le Carte Regalo valide per quattro ingressi liberi su tutta la stagione del Teatro. Si tratta di carnet non nominali da utilizzare senza vincoli per tutti gli spettacoli della stagione fino a giugno 2024. Abbonarsi è il sistema più comodo e conveniente per venire al Teatro Elfo Puccini: da soli, in coppia o in gruppo, per due o quattro titoli, per chi non vuole vincoli e per chi cerca la formula più conveniente. Trova il tuo abbonamento ideale.

Condizioni

L'abbonamento va attivato entro sei mesi dalla data di acquisto creando un proprio account. Per farlo ti verrà inviata dal Teatro una mail con le indicazioni. Una volta che l’abbonamento sarà visibile sul tuo portale prenota l’evento e i posti che preferisci. Se hai bisogno di ulteriori informazioni scrivi a biglietteria@elfo.org oppure chiama lo 02.00.66.06.06