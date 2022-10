?Come foglie d'Autunno?

Amamente è da più di 15 anni una èquipe accreditata di 20 specialisti in psicopedagogia dell'età evolutiva, Psicologia Positiva, Logopedia e Neuroscienze, che con passione ha fatto del proprio lavoro un progetto di aiuto ai più piccoli, le mamme e i papà, attraverso interventi di prevenzione e sostegno alla genitorialità e all'infanzia.

Dall'incontro tra l'Educazione alla Teatralità, la Neuroeducazione e i percorsi di Crescita con l'Intelligenza Emotiva, nasce una esperienza nuova, il TEATRO IN FASCE®, un Metodo in cui i bambini da 0 a 3 anni, grazie a un linguaggio scenico appositamente studiato e adeguati stimoli sensoriali, fanno esperienza diretta e apprendono attraverso i 6 sensi... il sesto? L'intelligenza Emotiva, pilastro per una vita felice e chiave della realizzazione personale secondo la Psicologia Positiva.

Il nostro Team di Attori professionisti della compagnia teatrale Meraviglia porta in scena esperienze teatrali inedite, semplici e immersive, all'interno delle quali i genitori e i bambini potranno fare esperienza del Mondo attraverso suoni, sensazioni, colori, profumi, consistenze, situazioni e stimoli emozionali commisurati all'età del bambini, affinché tutti grandi e piccolissimi, anche neonati, possano apprendere.

Gli spettacoli della stagione:

19 e 20 novembre: Giallo rosso e tu

17 e 18 dicembre: La notte di Natale

DOVE E QUANDO

Sabato

ore 16.00 e ore 17.00

Villa Pallavicini

Associazione Culturale Villa Pallavicini

Via Privata Antonio Meucci, 3, Milano



Domenica

ore 10.00 e ore 11.00

Spazio Terzo Tempo Ululì

Via Candiani 71, Milano

8€ adulti e bambini



QUANTO COSTA

Biglietti singoli:

8€ adulti

8€ bambini



Abbonamento a 3 spettacoli:

8€ adulti



