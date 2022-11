PRODUZIONE TEATRO OUT OFF



TUTTA CASA, LETTO E CHIESA

di Dario Fo e Franca Rame



con Monica Bonomi

e con la partecipazione di Tommaso Di Pietro

regia Lorenzo Loris

scene Lorenzo Loris e Luigi Chiaromonte

costumi Lorenzo Loris

interventi pittorici Giovanni Franzi

luci Luigi Chiaromonte



spettacolo inserito nell’abbonamento Invito a Teatro



Il 4 novembre torna “Tutta casa, letto e chiesa” di Dario Fo e Franca Rame, che ha avuto tanto successo nella stagione teatrale 2021/2022. Produzione Teatro Out Off, in scena Monica Bonomi per la regia di Lorenzo Loris.



Oltre quel che viene riportato spesso dalle nostre cronache, ciò che rende ancor più necessaria questa ripresa sono le gesta che ci arrivano dall’Iran, dove ogni giorno le donne combattono eroicamente, a costo della propria vita, per ottenere i loro diritti più elementari.



Tre donne esilaranti, diverse e toccanti raccontano la propria quotidianità troppo spesso costellata di violenze e soprusi. Un testo del 1977 che ha fatto la storia del teatro, ma capace di parlare e illuminare generazioni di donne e uomini. Uno testo storico che continua a mantenere intatta la sua portata sociale e la sua forza comica.



Lo spettacolo è comico e grottesco perché noi donne sono duemila anni che andiamo piangendo e questa volta ridiamo insieme e ci ridiamo anche dietro. Franca Rame





TRE MONOLOGHI – TRE DONNE



Lo spettacolo è composto da tre monologhi distinti per tre donne esilaranti e diverse.



Il primo intitolato, UNA DONNA SOLA, è dominato dall’estro spiritoso di una casalinga che sembra disporre di tutto ciò che vuole all’ interno del suo nucleo familiare, ad eccezione della cosa più importante: il rispetto della propria dignità femminile.



La seconda storia, ABBIAMO TUTTE LA STESSA STORIA, è la raffigurazione di un sofferto rapporto sessuale fra un uomo e una donna. C’è anche una favola che attraversando i topos narrativi più noti (il lupo, la strega ecc.) mette a confronto una brava bambina e la sua bambola parlante che si esprime in modo scurrile. Queste due figure sono di fatto la stessa persona. La mite bambina è la parte che subisce e la bambola quella che invece si ribella.



Infine l’ultimo brano, fulminante, agghiacciante e risolutivo che servendosi di una lingua antica del Cinquecento, è ripreso dalla MEDEA di Euripide. Il testo non racconta il dramma della gelosia, bensì il rifiuto di una legge e di una cultura che vuole la donna ossequiante, ancorché umiliata e offesa. E’ una ballata tragica che Franca Rame dedicava ogni sera alle donne giovani e non più giovani presenti in sala.