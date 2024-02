tutto quello che volevo | spettacolo teatrale

TUTTO QUELLO CHE VOLEVO

15 marzo 2024 – h. 19.30



Spettacolo vincitore Premio Donna Milano (2019)

di e con Cinzia Spanò

regia Roberto Recchia

datore luci Matteo Crespi

fonico Gianfranco Turco

voci di Irene Canali (Laura) e Ferdinando Bruni,

Federico Vanni, Francesco Bonomo, Giovanna Guida

con l’amichevole collaborazione di Francesco Bolo Rossini



Dopo numerose repliche scolastiche, il 15 marzo Cinzia Spanò calcherà il palcoscenico del Centro Asteria con la versione serale del suo spettacolo “Tutto quello che volevo”.

La trama riguarda una terribile vicenda realmente accaduta nel 2013: due adolescenti, di 14 e 15 anni, allieve di uno dei licei più conosciuti della capitale, si prostituivano in un appartamento di viale Parioli subito dopo la scuola. Il caso ebbe una fortissima eco mediatica anche per via dei clienti che frequentavano le ragazze: tutti uomini appartenenti alla cosiddetta “Roma-bene”, professionisti affermati e benestanti, di livello culturale medio-alto, insospettabili padri di famiglia.

Lo spettacolo, vincitore del Premio Milano Donna nel 2019, è dedicato alla giudice incaricata di seguire il caso, Paola di Nicola, la cui coraggiosa sentenza ha fatto il giro del mondo. “Com’è possibile risarcire quello che si è barattato per denaro dando altro denaro? Si rischia così’ di rafforzare nelle giovani vittime l’idea che tutto sia monetizzabile, anche la dignità.”



Biglietto intero €15

Biglietto ridotto €12 (Under24)



Ingresso gratuito studenti con disabilità