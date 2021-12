"Un'altra notte", performance di figura tra la vita e il sogno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Un’altra notte” è un gioco, un sogno, un viaggio che avviene nell’arco di una notte, un racconto che si ripete al calar della sera e al nascere della vita. Si tratta di una performance dove teatro di figura e di prosa si uniscono, per raccontare due grandi momenti della vita, l’infanzia e la terza età, per mostrare l’assoluta bellezza di questi momenti al margine della vita. L’obiettivo è rappresentare queste due età molto distanti tra loro ma allo stesso tempo molto vicine, due età semplicemente magiche. Un evento da non perdere! Il progetto è nato dall’unione di due giovani artisti: Marzia Pellegrini e Riccardo Trovato; entrambi diplomati presso la Scuola Teatro Arsenale di Milano fondata da Marina Spreafico e Kuniaki Ida, basata sull’insegnamento di Jacques Lecoq. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Prima della seconda estinzione di massa” curata dal Teatro Arsenale. Sabato 27 novembre alle ore 21.00 nel meraviglioso spazio del Teatro Arsenale, via Cesare Correnti 11. Biglietti disponibili online su https://oooh.events/evento/unaltra-notte_prima-della-sesta-estinzione-di-massa-biglietti/ Riconoscimenti: -Progetto selezionato e vincitore presso il Festival Latino di Teatro di Figura ConTATTItere 2021 di Roma come “Premio Migliore animazione e figura ConTATTItere 2021”. -Progetto vincitore al Bando di ricerca artistica 2021 presso Fondazione Claudia Lombardi per il teatro di Càsoro (Svizzera). -Progetto vincitore al Bando di ricerca teatrale 2021 presso Karakorum Teatro – Spazio Yak di Varese. -Progetto selezionato al “Festival Sirmione in scena 2021” promosso dal Centro Teatrale Corniani di Mantova in collaborazione con il Comune di Sirmione e Unima Italia. "Un'altra notte" di e con Marzia Pellegrini & Riccardo Trovato musica dal vivo di Romolo Benati Progetto realizzato con il sostegno di Infogiovani (Ufficio del sostegno Svizzero a enti e attività per i giovani)