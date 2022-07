Un pianeta ci vuole...c'è nessuno?

Di e con: Ugo Dighero, Daniele Ronco | regia Luigi Saravo



Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritrova catapultato in un “non lu-

ogo e in un non tempo”, costretto a interrogarsi sulle proprie scelte individuali. A metterlo in crisi

è Kesedaran, interpretato da Daniele Ronco, un misterioso personaggio che viene dal futuro per

portare consapevolezza. Sarà pronto Pino a questo confronto, a trasformare la consapevolezza in

azioni concrete, ad accettare che il fantomatico “sistema corrotto” di cui si parla siamo noi stessi e

non qualcosa che sta sopra di noi su cui non abbiamo alcun potere?



Grazie a Teatro a Pedali è possibile realizzare uno spettacolo dal vivo ad impatto zero, alimentan-



a un impianto di accumulo. Questo consente di sensibilizzare gli utenti al tema dell’eco-sostenibilità attraverso un approccio esperienziale: i partecipanti sono chiamati a pedalare, prima e durante lo spettacolo, contribuendo di fatto all’auto-sostenibilità dell’evento.