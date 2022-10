"Un'ultima notte ?" al Politeatro di milano

Al Politeatro di Milano, sabato 15 Ottobre 2022, alle ore 21.00 andrà in scena lo spettacolo ad ingresso libero, "UN' ULTIMA NOTTE ?" di Ivan Colombo, scritto con Ketty Capra (Ingresso gratuito previa prenotazione a performer@gmail.com )

Un'ultima notte per chi ha scelto il silenzio come arma per tenere in piedi un'unione dove l'amore, nel tempo, ha lasciato il posto al rancore e ai sensi di colpa.

Una storia come tante (o forse no) dove sarà il pubblico a scegliere, ogni sera, il finale. Una commedia dove gli autori e gli attori si mettono nelle mani del pubblico che li guiderà verso il finale desiderato. Sarà il pubblico a mettersi in gioco e a sperimentare...

Lo spettacolo è il primo, dei sette appuntamenti, della Rassegna teatrale “A tutto Palco”, ideata dall'attrice e autrice milanese Ketty Capra, che ne cura anche la direzione artistica. La Rassegna, nasce con l’intento di riqualificare lo storico teatro Politeatro, attraverso iniziative gratuite che affrontano tematiche di forte valenza sociale, atte ad avvicinare al teatro e alla cultura i residenti di ogni età e ceto. E’ una Rassegna creata per veicolare nuova drammaturgia e sperimentare anche la commistione con altre forme artistiche.

Dei sette spettacoli in cartellone, tre sono a ingresso gratuito.





UN'ULTIMA NOTTE ?

di Ivan Colombo Scritto con Ketty Capra

Regia e scene K. Capra e I. Colombo

Assistente alla Regia Angelica Chiarella

Con Ketty Capra, Christian Kley, Rita Russo.



Politeatro

Viale Lucania 18, Milano



https://www.facebook.com/rassegnateatralemilano