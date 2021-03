Technology for a sustainable, accessible, future mobility

Gentilissimo/a,

siamo lieti di invitarti giovedì 18 marzo alle 11.30 a ‘Technology

as a driver for a sustainable, accessible, future mobility’,

l’evento green che Equinix organizza nell’ambito della Milan

Digital Week.



Si tratta di una web conference dedicata a tutte le scuole, le

università e le istituzioni della città di Milano, a cui sono invitati

i principali player del settore dell’innovazione sostenibile

nell’ambito Automotive.



Un evento completamente digitale con l’obiettivo di spiegare

come la tecnologia possa contribuire a rendere la mobilità

nelle città sempre più sostenibile e ridurre l’impatto ambientale.

Gli esperti di Equinix si soffermeranno sull’impatto dell’accelerazione

della Digital Transformation in Italia sull’ecosistema

Connected Vehicles Smart Transportation, ponendo l’attenzione

sulla tecnologia come driver del miglioramento della sostenibilità

ambientale.



Non perdere la presentazione dei guru internazionali dell’innovazione

sul nuovo paradigma della città equa e sostenibile.



La partecipazione è gratuita previa registrazione.