Telefono Azzurro, fiori in 1700 piazze per difendere i bambini

Il 24 e 25 aprile l'associazione arriva nelle principali piazze italiane per sostenere i diritti dei minori

Sabato 24 e domenica 25 aprile nelle principali piazze italiane arriva l'iniziativa di Telefono Azzurro Fiori d'Azzurro, evento che vuole rappresentare la ripartenza dell’Italia. Migliaia di piante fiorite verranno distribuite dai volontari dell’associazione in 1700 piazze italiane per raccogliere i fondi necessari a sostenere il piano di sviluppo, di ascolto e d’intervento in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

I volontari dell'associazione distribuiranno ai donatori piante fiorite, l’edizione speciale di "Azzurro Child" e la "Guida per bambini e Ragazzi sulla Cittadinanza Digitale", utile per fornire le competenze necessarie a una navigazione sicura sul web.

Come ricevere a casa la piantina di Telefono Azzurro

In alcune città (Roma, Milano, Torino, Bologna, Verona, Bergamo, Padova) i donatori potranno anche ricevere la piantina di Telefono Azzurro direttamente a casa grazie all’App di Glovo. Inoltre quest’anno l’associazione ha deciso di introdurre in alcune città una nuova modalità di pagamento attraverso l’app Satispay, un modo del tutto innovativo, semplice e veloce che permette di effettuare pagamenti senza contatto, garantendo una totale sicurezza per i volontari e i donatori.

L'isolamento pericoloso del lockdown

“L’isolamento e le privazioni a cui sono stati costretti negli ultimi mesi i minori hanno avuto effetti sulla loro salute mentale e li hanno resi più esposti e più vulnerabili a pericoli ed abusi. Ed è proprio per questo motivo che, quest’anno più che mai, vogliamo condividere un messaggio di speranza, partecipazione ed attenzione sul tema del disagio dei minori ponendo al centro i loro diritti e i loro bisogni” ha dichiarato Ernesto Caffo, Presidente di Telefono Azzurro. “L’obiettivo di questa raccolta fondi è quello di creare un ‘nuovo legame’, venuto meno nei mesi precedenti, attraverso la distribuzione di migliaia di piante fiorite. Come sempre daremo una risposta concreta alle loro richieste di aiuto tramite le nostre linee telefoniche, chat, social network, app attive 24h su 24, 7 giorni su 7 e con il servizio di ascolto 1.96.96”.

Il kit informativo

In occasione dell’evento nelle piazze italiane, Telefono Azzurro distribuirà, insieme alle piantine, dei materiali informativi: l’Edizione speciale di Azzurro Child e la Guida per bambini e Ragazzi sulla Cittadinanza Digitale, utile per fornire le competenze necessarie a una navigazione sicura sul web.

La maratona in streaming

Negli stessi giorni, il 24 e il 25 aprile, Telefono Azzurro organizzerà una maratona in diretta streaming con collegamenti dalle piazze, video-testimonianze e interventi dei partner (visibile dalla pagina Facebook, dal canale Youtube e dal sito dell’associazione).

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito sito dedicato.