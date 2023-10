Dal 24/11/2023 al 26/11/2023

ore 21.00 – domenica ore 16.00



TELEPATHY

Di e con Francesco Tesei

Scritto da Francesco Tesei e Deniel Monti

Regia di Francesco Tesei





In quanto mentalista, Francesco Tesei ha sempre provato a “leggere il pensiero” delle persone, una capacità spesso descritta con la parola Telepatia. Il periodo da poco vissuto ci ha imposto il concetto di distanziamento sociale come assoluta priorità.

È quindi particolarmente importante, ed attuale, tornare al significato etimologico della parola: Tele-Pathos, che significa – dal greco – “passione condivisa a distanza”.

Con questo nuovo spettacolo il mentalista spera di accorciare le distanze tra le persone, tornando a giocare con interazioni fondate sulle parole ma anche su gesti, azioni, respiri e sorrisi.

Per gettare la maschera, vivere emozioni reali e non virtuali, e costruire assieme alla partecipazione attiva del pubblico qualcosa che potremmo definire con un neologismo: telempatia. Nessun potere sovrannaturale o paranormale, dunque, ma solo il desiderio e il bisogno di ricominciare a condividere esperienze tipicamente umane, come la meraviglia e lo stupore, in maniera empatica.

In Telepathy, Tesei incarna la fragilità della condizione dell’uomo in relazione al contesto attuale, approcciando il tema in maniera trasversale ed allegorica attraverso continui riferimenti ad un personaggio fondamentale della drammaturgia: l’Amleto, riflesso e simbolo dell’incertezza di un’epoca altrettanto sospesa tra un “prima” e un “dopo”.



BIGLIETTI:

Intero: €25,00

Ridotto Under 25/Over 65: €20,00

Prevendita attiva su Vivaticket.



INFO:

info@teatrodelfino.it



linea telefonica attiva: lunedì, mercoledì e venerdì dalle h. 15.00 alle h. 19.00