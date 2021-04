“Tempo sospeso”: il reportage fotografico di Francesca sorge sulla vita di comunità

Francesca Sorge, educatrice presso l’Associazione CAF Onlus –centro aiuti

minori e famiglia- di Milano, combina la sua passione per la fotografia con la

complessa arte dell’educare e del vivere nella comunità.

Il progetto, qui in mostra, ha coinvolto i bambini ospiti e ritrae momenti della

vita quotidiana nel periodo della prima quarantena (marzo-maggio 2020).

Emerge un “tempo sospeso”, ma non fermo. Fluttuante ma anche in tensione,

calmo e inteso. Francesca sceglie di fissare, in una rassicurante scala di grigi,

piccoli gesti che scandiscono lo scorrere del tempo in una quotidianità stanca

perché in attesa di riprendere movimento ed energia dal contatto con l’altro.

La Sorge ci consegna la possibilità di porre il nostro sguardo altrove:

avvicinarsi alla “vita di comunità” per interrogarsi sulle tante piccole comunità

che formano quella complessa del vivere in società. Senza allargare troppo lo

sguardo e rimanendo legati al territorio, quale relazione esiste tra la “comunità

Città” e la “comunità dei minori”? Questa relazione come si nutre e come lo ha

fatto in quarantena? Cosa sappiamo dei bisogni e dei desideri di questi bambini

e ragazzi? Cosa vuol dire vivere in “comunità”? Quale comunità?

Francesca Sorge con questo racconto per immagini ci accompagna in una

riflessione più profonda, un'importante presa di coscienza dei tanti volti della

Città.

La mostra verrà inaugurata l’8 Maggio 2021 alle ore 18 presso il “Tempio del

Futuro Perduto”, via Luigi Nolo, 9 a Milano.

Ingresso libero e gratuito con mascherina e misurazione obbligatoria della

temperatura.

