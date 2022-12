Jameson Black Barrel Pop Up Shop: a Milano lo store dedicato al nuovo whiskey invecchiato in botti di legno carbonizzate

Questo Natale, Jameson Irish Whiskey porta a Milano i sapori, l’energia e lo spirito conviviale dell’Irlanda a Milano. Degustazioni con abbinamenti gourmet, master class, musica, stand up comedy, e, finalmente anche in Italia, Jameson Black Barrel.

Dall'1 al 23 dicembre in via della Moscova 50, l’appuntamento è al Jameson Black Barrel Store, il temporary dedicato a Jameson Black Barrel, il nuovo whiskey invecchiato in botti di legno carbonizzate che conquista on the rocks o in miscelazione.

L’anima ironica e perspicace dell’Irish whiskey per antonomasia aggiunge buon umore alle feste con idee regalo originali, a partire proprio da Jameson Black Barrel, da abbinare a scatole di cioccolatini o panettoni gourmet firmati Martesana Milano 1966, ma anche bicchieri, gadget e magliette divertenti. Tutto è confezionato in simpatiche scatole, shopper o carta regalo con messaggi che strappano sorrisi: “Puoi aprirlo anche prima di Natale, non lo diremo a nessuno”, “Contiene un regalo che ‘ti serviva proprio’” o “Questo regalo contiene tutto il calore dello spirito natalizio. Spirito incluso”, per rimarcare lo spirito ironico che distingue Jameson.

Il Jameson Black Barrel Pop Up Store è più di un negozio. Tutti i giorni anima il quartiere con degustazioni e master class di whiskey guidate dal brand ambassador Jameson e accompagnate da abbinamenti gourmet della pasticceria milanese Martesana, bottega storica Tre Torte Gambero Rosso. In programma musica rigorosamente in vinile con il progetto The Music Lab: format ideato e curato per l’occasione da Ghepensi Mi, punto di riferimento per la scena musicale e comedy, e The Mixtape, la serata settimanale dedicata alla musica in vinile ideata da Bassi Maestro e Goedi. Diversi nomi della scena musicale italiana come Bassi Maestro, Ensi, Goedi e Deda si salgono in consolle animando il pop-up store con sound soul e R&B, urban, funk, elettronica, boogie e disco. Calligrafi e pirografi personalizzano gadget e bottiglie. La sera si alternano i migliori bartender di Milano con special guest che propongono signature cocktail e i grandi classici.