Claudia De Rosa e i gioielli Calamita

Claudia De rosa Jewelry, l'innovativo luxury brand che ha inventato i Gioielli Calamita ti aspetta nel Temporary Store a Milano il 17 marzo 2024, situato in Via San Fermo 5, nel cuore di Brera. Un'esperienza straordinaria attende gli amanti del design e della bellezza.

Unisciti a noi per scoprire l'eleganza magnetica dei Gioielli Calamita: creazioni artigianali che coniugano innovazione e unicità.

Siamo lieti di condividere con voi un'occasione unica, dove potrete immergervi nel mondo affascinante di gioielli che raccontano storie e si distinguono per il loro stile distintivo.

perdete l'opportunità di vivere un momento di raffinatezza e bellezza.

Vi aspettiamo con entusiasmo il 17 marzo per un'esperienza straordinaria di eleganza e design.



INFOLINE WHATSAPP: 378.0839197