Teoman ergun: colori che viaggiano

La terza mostra fotografica digitale proposta da Vizzolo al futuro vi invita alla scoperta del talento di Teoman Ergun, riassunto in Colori che viaggiano. Con una spiccata sensibilità per la luce, per il movimento e per le variazioni di tinta, Teoman Ergun offre una visione poliedrica e ricchissima nelle sue immagini. La costante, nella grande varietà di soggetti, che vanno dal microscopico al panoramico, dalle variabili cittadine e urbane a quelle naturalistiche e selvagge, dall’attenzione ai tratti artistici alla riproduzione di inedite prospettive, è la determinazione di colori che esplodono in geometrie insolite e imprevedibili, ma sempre brillanti, e molto affascinanti. La sensazione, di fronte alla fotografia di Teoman Ergun, è quella che riportava Wittgenstein nelle sue Osservazioni sui colori: “Guarda la tua camera a tarda sera quando non si possono quasi distinguere i colori. Poi accendi la luce e dipingi ciò che hai visto prima nella penombra. Ci sono immagini di paesaggi o di ambienti nella semioscurità. Ma come sono i colori del tuo quadro in confronto a quelli che vedevi nella penombra? Un colore risplende nei suoi dintorni. Proprio come gli occhi sorridono solo in un volto”. Colori che viaggiano rivela tutta la gamma dei soggetti e delle inquadrature preferite da Teoman Ergun: la mostra fotografica sarà disponibile, a partire dal 4 settembre, sui canali di Vizzolo al futuro (blogger, facebook, instagram), dove sono ancora visitabili le mostre di Lorenzo Sirtoli (Uno sguardo sul mondo) e Roberto Ghizzoni (La partecipazione della luce). Essendo l’iniziativa culturale senza scopo di lucro, l’accesso è libero e gratuito. Per ulteriori informazioni: www.vizzoloalfuturo.blgospot.com.