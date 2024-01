terra a perdere. la sardegna in guerra

La Sardegna è terra di mare, di paesaggi mozzafiato, di storia millenaria e … di poligoni militari. Meno conosciuti delle bianchissime spiagge che ci strizzano l’occhio dai volantini pubblicitari, i poligoni avvelenano la terra e la vita dell'Isola. Nati negli anni '50 come tributo di guerra, hanno ospitato ogni anno le esercitazioni di tutte le forze armate occidentali; hanno preparato guerre; inquinato con particelle radioattive; funzionato da discariche per il munizionamento obsoleto e da laboratorio per la sperimentazione di nuovi armamenti.

"Terra a perdere" ripercorre la storia di quanto successo, per dare voci a chi sogna per la Sardegna una storia diversa