Un progetto di Che ti sei messa in TETTA?, Un Ottavo Rosa e Istituto Italiano di Fotografia



Sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 17:00 Istituto Italiano di Fotografia, in collaborazione con Che ti sei messa in TETTA? e Un Ottavo Rosa, propone l’evento “Tête-à-tête: racconti fotografici del carcinoma della mammella” presso gli spazi di IIF (via Enrico Caviglia 3, Milano).



La serata prevede dapprima talk divulgativi sulla prevenzione del cancro al seno tenuti da specialisti del settore oncologico, seguirà poi la presentazione dell’aspetto fotografico e creativo del progetto, ovvero del libro e della mostra “Tête-à-tête”.



Il libro nasce da un’open call rivolta agli studenti del 2° anno del Corso Professionale Biennale di Fotografia di IIF ai quali è stato chiesto di raccontare, attraverso degli scatti, storie e vissuti di persone affette dal cancro al seno. Il ricavato della vendita del libro aiuterà Un Ottavo Rosa Aps ad acquistare cinque presidi medici per la crioterapia che, secondo recenti studi, aiuta a diminuire notevolmente la possibilità di neuropatie e riduce la perdita di capelli causate dai farmaci chemioterapici.



Gli studenti IIF aderenti al progetto sono: Claudia Aschieri, Aurora Borini, Miriana Corabi, Francesca D’Amaro, Benedetta Dellarovere, Soni Florio, Elena Fornasieri, Roberta Gianfrancesco, Alessio Giannetta, Nicole Grecchi, Agnese Groppi, Giuseppe Laera, Carlotta Leone, Beatrice Manzoni, Martina Pellegrini, Alice Re, Martina Sallustio e Nicole Vitetta.



Ufficio stampa:



Istituto Italiano di Fotografia, Via Enrico Caviglia 3, 20139 Milano



Marta Rubina Mugoni: press@iifmilano.com | 02-58105598 | 02-58107623