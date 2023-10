The Andre in concerto al circolo Arci Bellezza

Il 12 ottobre The Andre presenta "Mentre non riesco a dormire" live in full band all'Arci Bellezza di Milano. I biglietti sono già disponibili sulla app di ticketing e discovery Dice.

Dopo l’esordio discografico con “Themagogia” e l’ep “Evoluzione”, il cantautore bergamasco ha pubblicato il primo album di soli inediti prodotto da The Andre e Stefano Maggiore presso il Freak Studio di Bologna. Un disco colto dalle sembianze pop che crea un meraviglioso legame d'antitesi tra arrangiamenti attuali e testi capaci di unire il linguaggio fresco alla cura nella scrittura da cantautore "d'altri tempi". The Andre resta un artista unico nel suo genere in Italia, per tematiche, linguaggio e capacità di valicare i generi.

The Andre è l’epiteto artistico dietro il quale si nasconde Alberto, cantautore bergamasco, che ha cantato e riscritto i più grandi successi di genere trap con la voce e la poetica di Fabrizio De André, nascosto dagli occhiali da sole e una felpa col cappuccio. The Andre sorprende in pochi anni pubblico e critica grazie a scelte coraggiose e spiazzanti, tra cui l’ultima, nel 2021 quando abbandona la maschera di scena e il divertissement musicale da lui creato, per intraprendere il suo percorso cantautorale, trampolino verso una nuova direzione ancora tutta da vivere e da scrivere.



Ha partecipato a due edizioni del Wired Next Festival come simbolo della contaminazione musicale su YouTube, oltre ad aver duettato con Achille Lauro, Chadia Rodriguez e molti altri artisti su Sky come ospite fisso di X Factor Italia. Ha suonato nei più importanti festival musicali tra cui Flowers Festival, Home Festival, Goa Boa, Sponz Fest, Musicultura.