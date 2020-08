ERRATUM è uno spazio d’arte milanese ideato e curato da Sergio Armaroli e Steve Piccolo che ospita mostre di una collezione privata ed è dedicato all’arte e alla poesia sonora, visuale, Text-Sound Texts e all’arte post-concettuale. ERRATUM è stato inaugurato con la mostra Listen! per il progetto MadeRadioArt AudioMagazione e Radio Open Air.



In occasione di Aria di Cultura, manifestazione con il patrocinio del Comune di Milano, lo spazio di ERRATUM about Sound | Visual | Text presenta il proprio archivio sonoro con una installazione sonora site-specific, una performance live di poesia sonora, una improvvisazione musicale, una proiezione video e una radio open air.



The audience of the end, dove il pubblico, che non è così passivo, viene posto all’esterno dello spazio nell’impossibilità di un percorso d’ascolto strutturato in stazioni favorendo una visione distaccata e separata immersa nella memoria.



ERRATUM “si apre” all’interno di un cortile privato in un paesaggio sonoro ricontestualizzato: luogo di consistenza poetico-sonora.



ERRATUM | A Collection

The audience of the end

A Living Sound Archive

a cura di Sergio Armaroli, Steve Piccolo



Martedì 8 settembre 2020, dalle ore 21

prenotazione obbligatoria



ERRATUM

Viale Andrea Doria 20, 20124 Milano

www.erratum.it



