The body electric: arte visiva e pratica di danza consapevole

Lo spazio artisico Jardino è lieta di invitarti a un pomeriggio dedicato al corpo, al movimento libero ed intuitivo, alla bellezza, alla libera espressione, alla connessione.



Contatteremo insieme la nostra scintilla, la forza vitale che scorre dentro ognun* di noi e danzeremo in mezzo alle opere dell’artista Kristi Beisecker con le sua fotografie elettrografiche. Un’esperienza per tutti i sensi!



Il corpo elettrico vuole essere un contenitore somatico dove esprimere le emozioni e sensazioni attraverso la danza consapevole e la musica scelta al momento.



La sessione sarà guidata da Camille Barrios, insegnante di Movment Medecine, pratica di movimento libero che porta consapevolezza e ci aiuta ad entrare più in contatto con ciò che siamo veramente. Attraverso la danza intraprendiamo un viaggio di “empowerment” personale, con noi stessi, le nostre relazioni e le nostre comunità, cosi come con la forza della vita dentro ed intorno a noi.





Questo è per te:



-Se senti il desiderio di riconnetterti alla tua essenza attraverso il movimento libero del corpo.



-Se senti il desiderio di rinascita, di riscoperta, di trasformazione



-Se sei curios* di scoprire come poter accedere ad una consapevolezza più profonda in un modo completamente libero ed intuitivo



-Se hai bisogno di uno spazio sicuro dove poter contattare le tue emozioni e lasciar andare quello che non ti serve più.





Chiunque può partecipare non è prevista nessuna esperienza. Tutti i generi e corpi benvenuti





Come: Ci muoviamo a piedi nudi. Vestiti comod* meglio se a strati. Porta una bottiglia di acqua.





Quanto: 30€ per la sessione di 3 ore





Solo 8 posti disponibili.





Registrazione : https://www.eventbrite.it/myevent?eid=324870876537