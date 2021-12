La mostra “the confused people of the early 20’s”, è il frutto di una riflessione iniziata a ottobre 2020, un lavoro di documentazione sul periodo vissuto durante il lock down, sullo stato di incertezza e precarietà delle persone.



La serie è composta da dipinti, sculture, video e fotografie. In tutte le sperimentazioni del linguaggio ha sempre avuto un atteggiamento di osservazione della realtà e la volontà di entrare in contatto con la materia in tutte le sue forme ed espressioni.





Pensavo che la pandemia avesse creato uno stato di totale confusione nelle persone, ho realizzato che questo stato è sempre esistito in ogni individuo e il covid me lo ha solo fatto notare.”