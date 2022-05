"The Future" a teatro esplora le teorie del tempo, gli oracoli e gli enigmi

Prezzo non disponibile

Mercoledì 4 maggio al Piccolo Teatro Strehler va in scena The Future dell’argentina Constanza Macras.

Lo spettacolo

Ambientato in un paesaggio desertico ed estraniato, e accompagnato dalle composizioni di Robert Lippok, The Future esplora scenari originali nei quali si scontrano le ascrizioni del futuro di epoche diverse, in un mix di utopie e distopie.

Lo spettacolo, coproduzione del Piccolo, darà avvio al festival internazionale di teatro Presente indicativo: per Giorgio Strehler (paesaggi teatrali), a Milano fino al 31 maggio.

Il bisogno di prevedere il futuro

Nel corso dei secoli gli esseri umani hanno sentito il bisogno di prevedere il futuro. Nei tempi antichi si consultavano gli oracoli, si leggeva nelle viscere degli animali sacrificali, o si osservavano le costellazioni in cielo. Per decenni, l’eccentrico indovino Walter Mercado ha profetizzato il futuro in popolari apparizioni televisive, un compito oggi rilevato dai numerosi siti web di astrologia.

The Future esamina il futuro nel passato, le varie teorie del tempo, gli oracoli e gli enigmi, e, seguendo il pensiero di Karen Barad, la possibilità che il passato non sia ancora arrivato. Forse il futuro è stato lentamente cancellato, ancora e ancora, e tutto ciò che ci rimane è la riproduzione infinita e atemporale di anacronismi.