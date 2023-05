Martedì 9 maggio 2023 alle 18.30, Istituto Italiano di Fotografia nella IIFWALL inaugura la mostra “The Game of Photography” di Davide di Tria.

L’esposizione, dal 10 al 24 maggio, propone in anteprima Gasoline Photography, un progetto fotografico avviato a marzo 2020 come strumento di ricerca del mondo della in-game photography.

Per in-game photography si intende il processo creativo che consente al fotografo di catturare immagini all'interno di videogiochi utilizzando modalità fotografiche. Nello specifico, si tratta di strumenti, presenti in molti videogiochi di ultima generazione, che permettono di slegare la camera dal punto di vista di gioco e di muoversi liberamente nello spazio, gestendo tutti i parametri fotografici necessari per creare un'immagine.

Il progetto, nato durante la fase più complessa della pandemia, è diventato anche uno strumento per comprendere e rappresentare il mondo dell'home gaming entertainment e analizzare come le persone giocano nei loro spazi privati, quali emozioni li legano ai giochi e cosa li porta a condividere queste esperienze online con altri giocatori.

Gasoline Photography ha come focus l’automotive. Le immagini presenti alla mostra sono state, infatti, realizzate utilizzando titoli del franchise di Forza su piattaforma Xbox.

Davide di Tria è un fotografo ed artista visivo con base a Milano. Negli ultimi anni ha sperimentato su produzioni fotografiche di diverso tipo approfondendo esperienze in particolare videoludiche.





Istituto Italiano di Fotografia, presente da 30 anni nel panorama della formazione fotografica professionale, è una scuola multifunzionale, uno spazio innovativo e sperimentale dove la fotografia è vissuta come un linguaggio espressivo, con stile e innovazione. IIF è una scuola capace di trasferire ai propri studenti la sensibilità e le tecniche necessarie per sviluppare un proprio stile personale in grado di catturare la realtà e veicolarne i significati. IIF propone oltre a una formazione completa e professionale, un’occasione di visibilità per i propri studenti sia nel mondo artistico, organizzando esposizioni ed eventi, sia in quello commerciale, attraverso collaborazioni con aziende e agenzie.