Decima edizione del "The Gin Day" a Milano

Alla sua decima edizione, domenica 11 e lunedì 12 settembre torna a Milano theGINday, l’evento italiano più amato in Italia dedicato al mondo del Gin. Per celebrare l’anniversario la prima novità è rappresentata dalla location che sarà il SuperStudio Più di via Tortona 27. A guidare la squadra organizzativa di theGINday c’è Luca Pirola, ideatore di questo format e fondatore di Bartender.it insieme ai soci Agostino Perrone, Dario Comini, Dom Costa e Fulvio Piccinino. I temi. Dal 2012 theGINday è il primo e più grande evento italiano dedicato al Gin, al genever e ai loro botanical. La manifestazione racconterà anche la nascita negli ultimi anni di nuove distillerie e il nuovo impulso generato in altri comparti del settore, come nel caso delle acque toniche. theGINday si svolgerà in un evento espositivo di due giorni che coinvolgerà numerose aziende produttrici di Gin e ciò che ruota intorno al mondo del beverage. Tra degustazioni, workshop e ospiti di eccezione verranno raccontate le novità sviluppate nell’ultimo anno all’interno dell’universo del distillato più consumato. Saranno presenti anche i tre bartematici dedicati ai drink più iconici, Martini Bar, Negroni Bar e Gin Tonic Bar, animati dalle ricette dei barman che sveleranno curiosità, tecniche e ricette dei diversi brand coinvolti nell’esposizione. Non solo degustazioni e presentazioni prodotti, al SuperStudio Più si svolgeranno anche seminari e masterclass guidate dai massimi esponenti del mondo dell!ospitalità e talenti emergenti.

“Di fronte ad un fenomeno di portata globale come quello del Gin, l!edizione 2022 di theGINday non può che proporsi anche come un buon esempio e motore di un rinnovato interesse nei confronti il mondo dell’ospitalità anche dal punto di vista professionale – spiega Luca Pirola -. Da dieci anni theGINday opera attivamente nel settore italiano del beverage, dando un significativo contributo nello sviluppo di un network specializzato come quello della mixology italiana”. La Week. Dall’8 settembre partirà anche la terza edizione della theGinWeek che coinvolgerà i migliori locali di Milano: un vero e proprio evento “fuori salone” che anticiperà e accompagnerà theGINday. Bar, cocktail bar, hotel bar, rooftop, dehors e ristoranti saranno gli spazi che catalizzeranno professionisti e gin lover dove le aziende organizzeranno attività ad hoc: assaggi, degustazioni, special drink, seminari, special guest, serate a tema.

Pizza & GINto. Sempre dall’8 al 12 settembre alcune tra le migliori pizzerie di Milano sposeranno l’abbinamento con le loro creazioni ed un ottimo gin tonic. L’elenco completo sarà in costante aggiornamento sul sito ufficiale theginday.it.

theGINday / 10th anniversary

Domenica 11 settembre 2022, dalle 12.00 alle 20.00

Lunedì 12 settembre 2022, dalle 11.00 alle 19.00

SuperStudio Più – Via Tortona 27, Milano

theginday.it