The jungle in sala a Milano: quando l’arte diventa strumento per abbattere i muri

Approda a Milano al Cinema Mexico (6 giugno ore 21.00), The Jungle, il documentario diretto dal regista friulano Cristian Natoli, per la produzione di Tesla production (Italia) e 4Film (Croazia)e la distribuzione di Emera Film. Presentato al Festival Internazionale del Cinema di Varsavia 2021 e al Trieste Film Festival come documentario fuori concorso. In sala il regista.





Una scommessa, emozionante e riuscitissima, per portare fuori un gruppo di migranti di età diversissima l’uno dall’altro dal guscio doloroso dell’essere sempre e comunque estraneo e metterli a confronto con le persone, proprio quelle che nel migrante leggono troppo spesso una diversità ingombrante.