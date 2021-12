I the Killers in concerto a Milano

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

I the Killers a Milano. Il gruppo di alternative rock statunitense, tra i più noti nel mondo, si esibirà infatti al Milano Summer Festival che si terrà all'Ippodromo Snai San Siro il 21 giugno 2022.

Le prevendite per lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, sono disponibili sul Vivo Club mercoledì 15 dicembre alle ore 11:00 mentre i biglietti sono in vendita online da giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 11:00 e nei punti vendita autorizzati martedì 21 dicembre 2021, alle ore 11:00. Tutti coloro i quali avevano acquistato un biglietto per la data del 12 luglio 2020, poi rinviato causa covid, hanno diritto ad accedere ad una prelazione riservata.

Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr e Mark Stoermer suoneranno i loro più grandi successi al Milano Summer Festival presentando dal vivo anche il loro recente album “Pressure Machine” che coprodotto dalla band, Shawn Everett, e Jonathan Rado dei foxygen, racconta la realtà cruda e quotidiana della piccola Nephi, nello Utah, città natale di Brandon Flowers.