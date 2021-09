The Minis in concerto al C.I.Q. di Milano, sabato 11 settembre

Sabato 11 settembre primo concerto della rassegna The Drynamil Saturday concerts al C.I.Q. di Milano, fino ad aprile concerti con Not Moving LTD, The Cleopatras, Guignol, The Brightest Room, The Pretty Face, Amore Psiche, I ragazzi del massacro, The Cosmics, Le Muffe, Radio Vudu e tanti altri gruppi rock.



Si comincia sabato 11 con The Minis sono Julian Loggia, basso e voce, Zak Loggia, chitarra e voce e Mattia Fratucelli alla batteria.



Nascono nel 2015, ispirandosi ai loro idoli rock, dai The Who ai Rolling Stones e The Strypes.



Suonano per la prima volta nel 2016 all’Hiroshima Mon Amour di Torino, cominciando un’attività live che li porterà sui palchi dei più grandi festival italiani, come Home festival, Apolide, Siren festival, Stupinigi Sonik Park e ad aprire artisti del calibro dei Subsoninca, Caparezza, Africa Unite, Baustelle, Statuto e Bluebeaters.

Il 6 settembre 2019 esce il loro primo album, dieci pezzi intitolati con quello che è il grido di battaglia e prima cifra stilistica dei The Minis: Senza Paura.



Ingresso a sottoscrizione con green pass. Ristorante con cucina africana, pizza & hamburgers.

