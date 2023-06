The new atlas of digital art: tre giorni di arte digitale a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MEET Digital Culture Center, il primo Centro Internazionale per l’Arte e la Cultura Digitale nato a Milano con il supporto di Fondazione Cariplo, in collaborazione con il Museo Nazionale di Arte Digitale (MNAD), presenta The New Atlas of Digital Art, dal 22 al 24 giugno 2023, con la curatela di Maria Grazia Mattei, Ilaria Bonacossa e Carlo Antonelli. Una tre giorni dedicata ai temi dell’Intelligenza Artificiale e della creatività che avrà come epicentro MEET Digital Culture Center con la quarta edizione del meeting internazionale di arte digitale The New Atlas of Digital Art / Are humans still necessary? parte del progetto S+T+ARTS e l’installazione immersiva site-specific Deep Sensing degli artisti Rasa Smite e Raitis Smits basata sulla visualizzazione di dati dall’Universo e sistemi di Intelligenza Artificiale; e l’iconico Casello Daziale Ovest al centro della piazza con il progetto Human Making Tech Making Art Making Human ideato e prodotto da Particle in collaborazione con MNAD, mostra personale dell’artista americana Addie Wagenknecht potenziata dall’esperienza interattiva sull’app Particle. Sabato 24 giugno, inoltre, gli spazi e le gallerie di Porta Venezia apriranno al pubblico con lavori sintonici al tema. Il meeting europeo annuale The New Atlas of Digital Art, alla sua quarta edizione, è dedicato quest’anno al tema del rapporto tra Creatività e Intelligenza Artificiale. Guardando a questo mondo digitale in costante evoluzione, affrontiamo i temi dei grandi cambiamenti – a partire dall’avanzare dell’Intelligenza Artificiale che sta impattando sul mondo dell’Arte e della Creatività – in uno spirito condiviso di futuro per iniziare a costruire un tessuto collaborativo tra tante realtà. Il meeting Are humans still necessary? è organizzato per continuare e arricchire la riflessione interdisciplinare sull’impatto delle tecnologie sulla società, attraverso le lenti dell’Arte e della Cultura Digitale come strumenti di interpretazione del presente e di immaginazione di possibili futuri. Il meeting fa parte del progetto S+T+ARTS in the City e andrà quest’anno a esplorare il dialogo tra potenza delle macchine e creatività umana e le possibili relazioni collaborative tra le diverse intelligenze – Intelligenza Artificiale, Intelligenza Umana – come atto simbiotico per immaginare un futuro più collaborativo, più sostenibile, più inclusivo. Il meeting vedrà la partecipazione di numerosi centri europei, artisti, esperti, ricercatori che andranno a delineare visioni e prospettive etiche, sociologiche, filosofiche, estetiche e tecnologiche, delineando un pensiero collettivo e interdisciplinare necessario a comprendere la complessità nel mondo dell’arte e della creatività di questo tempo. Deep Sensing è un'opera d'arte immersiva basata sulla visualizzazione di dati dall’Universo e sistemi di Intelligenza Artificiale, realizzata dagli artisti del RIXC, The Center for New Media Culture (Riga), Rasa Smite e Raitis Smits, nella Sala Immersiva di MEET fruibile fino ad Agosto 2023. Accompagnata da un testo curatoriale di Maria Grazia Mattei, Fondatrice e Presidente di MEET, e Patrizia Caraveo, astrofisica, l’installazione prende spunto dallo storico radiotelescopio RT-32 a Irbene, nella Lettonia occidentale, che dopo il 1994 è diventato uno strumento a servizio degli scienziati. La gigantesca antenna di 32 metri è stata progettata per ricevere segnali dalle profondità dello spazio. Vent'anni dopo un famoso convegno sull’astronomia, "RT-32. Acoustic Space Laboratory" (2001), tornando al radiotelescopio di Irbene, Rasa Smite e Raitis Smits hanno lavorato ad un progetto di ricerca artistica per affrontare questioni socio-ecologiche. Deep Sensing è un'opera d'arte che riflette sulla storia, sull'evoluzione del radiotelescopio e sul ruolo che questo impianto ha avuto e continua ad avere nella ricerca spaziale. Nell’installazione, la storica antenna diventa una nuvola di punti immateriali, una visualizzazione di dati sonori dall’universo. L’esperienza immersiva permette al pubblico di visualizzare la convergenza delle radiazioni cosmiche e delle onde elettromagnetiche che arrivano dal Sole e dagli altri pianeti, così come da stelle di altre galassie e da misteriosi buchi neri inesplorati. Human Making Tech Making Art Making Human è un progetto espositivo e interattivo ideato e prodotto da Particle con la collaborazione del Museo Nazionale di Arte Digitale (MNAD) che, negli spazi di uno dei due iconici Caselli Daziali al centro della piazza (futura sede degli uffici di MNAD), presenta una mostra personale dell’artista americana Addie Wagenknecht (Portland, 1981), aumentata da un livello digitale di contenuti e interazioni sull’app Particle che ne potenzia l’esperienza. Il progetto - accompagnato da un testo curatoriale di Ilaria Bonacossa, direttrice di MNAD - esplora l’impatto della tecnologia sulla vita di ogni giorno, e il suo rapporto con l’arte in termini di creatività, fruizione e interazione. Le diverse influenze tra uomo e tecnologia, con i loro possibili cortocircuiti, aiutano a ripensare le certezze culturali che hanno caratterizzato il nostro tempo fino a oggi, aumentando la consapevolezza di cambiamenti necessari nel modo di vivere e approcciarci ai temi importanti della contemporaneità. In mostra grandi “unselfie” e ritratti astratti realizzati con un blu iconico o attraverso un mix di pigmenti cosmetici, profumi ed elementi di skin care, mischiati sulla tela dal robot Roomba attraverso un algoritmo programmato; video di beauty tips danno consigli su temi come la cyber security; schermi di telefono rotti esaltano la manipolazione delle informazioni di cui fruiamo. Grazie all’app Particle, l’esperienza dell’esposizione allestita all’interno del casello viene estesa in termini di tempo, spazio e accessibilità: sia sul posto sia da remoto, è infatti possibile accedere a contenuti digitali attraverso pagine immersive e percorsi multimediali (Routes) con interazioni e storytelling composti da elementi narrativi, audio video, visuali. Le opere di Wagenknecht e la facciata del casello daziale prendono inoltre vita grazie a installazioni di realtà aumentata, fruibili sempre tramite l’app Particle. Download app Particle qui: www.particle.art/appmobile