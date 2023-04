The power of art - International Exhibition

Sarà inaugurata giovedì 27 Aprile dalle ore 18.00 presso Spazio Arte Tolomeo a Milano la mostra collettiva “The Power of art” che riunisce artisti italiani ed internazionali, evidenziando la capacità dell’arte di unire artisti di culture e stili estremamente differenti, offrendo al tempo stesso una grande panoramica dell'arte contemporanea a livello internazionale.



Curata dallo storico e critico d’arte Francesca Callipari, l’esposizione vede la partecipazione di 40 artisti, provenienti da ben 22 Paesi, che esporranno fisicamente le loro opere e 26 artisti che aderiranno, invece, in modalità video-esposizione.



Una mostra che vuole portare artisti e spettatori a riflettere sul potere dell’arte. Sin dalle epoche più remote, basti pensare all’antica Grecia, all’arte venivano, infatti, attribuite straordinarie capacità filosofiche ed esoteriche, nonché un ruolo di primo piano in ambito politico, religioso e morale. Oggi essa è considerata, senza dubbio, una delle più elevate attività distintive del genere umano che ha contraddistinto la nostra storia. Tuttavia, spesso perdiamo il senso di tutto questo… in una società che ormai diviene sempre più cinica, dove l’umanità è ancora afflitta da violenze e sopraffazioni, ci si chiede quale sia la funzione dell’arte e se essa possa avere ancora quel ruolo che le veniva affidato in epoche passate. La risposta si palesa proprio nell’incontro con l’astante… l’arte diviene cibo per l’anima, un elemento prezioso che agisce sulla tavolozza delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti placando le paure e le contraddizioni, invitandoci alla contemplazione ed alla meditazione. L’Arte attiva così i nostri sensi, toccando quell’ “Io” più profondo, inducendoci a comprendere noi stessi e la realtà che ci circonda o fungendo da ispirazione per la ricerca di nuove vie di conoscenza ed esperienza.



Un evento che diviene così una vera e propria esperienza che si completa attraverso la video-esposizione, strumento che consente anche ad artisti geograficamente molto lontani di esprimere il proprio sentire, anche se in modalità virtuale, e di trasmettere i messaggi insiti nelle loro opere.





PAESI RAPPRESENTATI



COUNTRIES REPRESENTED



Armenia, Australia, Canada, Colombia, Croazia, Francia, Giappone, Germania, Hong Kong, Iran, Italia, Lettonia, Libano, Macedonia, Moldavia, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Turkmenistan, Kazakistan.