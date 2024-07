The prism core center arricchisce la collezione artistica con i pocket portal

The Prism, il progetto artistico e di ricerca ideato da Stefano Simontacchi e curato da Marco Senaldi, presenta i pocket portal, esposti presso The Prism Core Center, lo spazio permanente in Piazza Napoli 22 di recente apertura. Gli iconici portali dell’artista Stefano Simontacchi sono stati realizzati anche in una versione che consente di avere sempre con sé un accesso al proprio mondo interiore, per concedersi un momento di riflessione e meditazione profonda ovunque ci si trovi. Ciascun pocket portal, racchiuso in un elegante e morbido astuccio di velluto, ha un diametro di 7 cm; i 22 soggetti realizzati in questa versione tascabile delle opere dell’artista sono una produzione speciale numerata, da 1 a 999 preziosi e unici oggetti.



Il progetto The Prism, recentemente sbarcato oltreoceano con un’esposizione presso il Consolato Generale di Italia a New York e con sede permanente a Milano, mira a creare connessioni dell’individuo con il proprio sé interiore e con il mondo esteriore intorno al quale ruota la vita di ognuno. Cimentarsi con le opere di The Prism significa intraprendere un viaggio emozionale che invita il visitatore a risvegliare immagini e archetipi dimenticati, ad andare oltre il semplice livello materiale, a riscoprire un dialogo tra la dimensione spirituale individuale e quella universale. Ogni opera diventa una porta di ingresso verso una dimensione interiore più ampia, un portale appunto, in connessione con una coscienza universale a cui partecipa ogni essere vivente e non vivente.



Con i pocket portal, The Prism offre a tutti un modo speciale per ritagliarsi un momento da dedicare a se stessi. Sulla cima della montagna più alta, davanti ad uno splendido tramonto sul mare, nel verde di un bosco rigoglioso, in città durante una pausa dal lavoro di ufficio, in giardino mentre si pratica yoga, il pocket portal di The Prism potrà accompagnare una sessione di meditazione per rilassare la propria mente nella quotidianità.