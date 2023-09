A Milano due giornate dedicate al benessere degli amici a quattro zampe: attività, offerte e consigli

A Milano arriva un intero weekend ricco di attività e iniziative dedicate agli amici a quattro zampe con Medici Veterinari, allevatori ed educatori cinofili a disposizione con consigli e dimostrazioni su come prendersi cura della salute dei pet, anche di quelli meno fortunati.

Sarà Piazza Portello, l’iconico mall nel cuore di Milano, ad ospitare i Royal Days firmati Royal Canin®: due giornate dedicate al benessere dei nostri amici a quattro zampe con tantissime attività, offerte e consigli, in collaborazione con diversi partner storici.

Sabato 30 settembre, dalle h.10 alle h.13 e dalle h.15 alle h.18 e domenica 1° ottobre, dalle h.10 alle h.13 e dalle h.15 alle h.16 nell’ampia piazza antistante il punto vendita IPER PET FOOD, i Medici Veterinari esperti in nutrizione di Royal Canin® saranno a disposizione di tutti i visitatori con consigli e giochi interattivi sulla corretta gestione del peso degli amici a quattro zampe.

Insieme a loro, saranno presenti gli educatori del Centro Addestramento Cinofilo TouchDownDogs con consigli, suggerimenti e dimostrazioni pratiche di Agility e Obedience. In più, sarà possibile entrare in contatto con esperti allevatori di cani e gatti e i loro bellissimi cuccioli per scoprire di più sugli allevamenti responsabili e le peculiarità di ogni razza.

E per gli amici a quattro zampe meno fortunati, a fianco di Royal Canin® ci sarà anche l’Associazione Abbaio Come Voglio Onlus, un’organizzazione di volontariato che aiuta i pelosetti di tutta Italia: chiunque potrà contribuire con una donazione per le missioni di salvataggio di tantissimi pet!

Si finirà in bellezza con THE ROYAL CANIN® SHOW! Domenica 1 ottobre alle h.16.30, infatti, si potrà partecipare ad una sfilata suddivisa in tre categorie, Mini, Medium e Maxi, con in palio tantissimi gadget e prodotti firmati Royal Canin®.

Tantissime offerte promozionali su molti prodotti Royal Canin® all’interno del punto vendita IPER PET FOOD, infine, faranno da cornice a questo appuntamento imperdibile per scoprire come fare la differenza e dare una mano a creare un mondo migliore per ogni cane e gatto!

Dove e Quando

Piazza Portello è aperto tutti i giorni dalle 09:00 alle 21:00. Facile da raggiungere, coi mezzi pubblici, il bike sharing o l’auto propria grazie ai 1200 parcheggi (gratuiti per le prime due ore), si trova in Via Grosotto 7, in zona Fiera Milano City. Info su piazzaportello.com

Informazioni utili

In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato

È possibile iscriversi alla sfilata cliccando qui fino a esaurimento posti.