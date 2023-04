The Secret Garden, un luogo magico al Fuorisalone

A 30 anni dalla fondazione, Cotto d’Este presenta The Secret Garden, l’installazione che dal 17 al 23 aprile trasformerà lo showroom di Piazza Castello in un luogo onirico e immaginario, dove sculture ceramiche e scenografiche pareti verdi daranno accesso a nuovi mondi, fatti di materia e architettura. Una metafora delle svariate opportunità progettuali e creative e uno spazio di sosta e di relax per i visitatori.

L'installazione

L’installazione focalizzerà su molteplici finiture estetiche come migliore espressione della ceramica di interpretare le superfici naturali e sulle lastre ultrasottili, prodotti che, per primo, il brand ha lanciato sul mercato. Grazie alla riduzione di 2/3 dello spessore tradizionale, le lastre in gres porcellanato laminato consentono un importante risparmio di energia, materie prime, consumi di acqua, un minor impatto sui trasporti e - soprattutto - rappresentano la prima superficie ceramica 100% carbon neutral.

Testimonianza della capacità del brand di interpretare con eccellenza il miglior Made in Italy, l’installazione è anche l’occasione per celebrare 30 anni di innovazioni tecnologiche che hanno evoluto il settore ceramico a livello internazionale.

Infine, all’interno del proprio showroom, Cotto d’Este promuoverà il rivoluzionario sistema di posa – brevettato - Kerlite Easy, che permette di posizionare a secco le lastre, evitando detriti da demolizione dei pavimenti precedenti, di recuperarle in caso di trasloco e progettare interventi di assoluta economia circolare.