The sfaren night

In occasione del lancio della rivista, Litostudio organizza un vernissage allo ZINC come è ormai consuetudine. Ci saranno esposte le foto di Irene Zorloni che ha partecipato al numero su Milano e sarà selezionata musica gradevole per chi vorrà bere. Voci di corridoio dicono che ci sarà anche Van der Sfaren, ma non è detto.

Lo zinc Ba è apparso nel numero su Milano, con un porfrolio di Irene Zorloni.



CHI È JULIUS VAN DER SFAREN?



In questo numero, la città di Milano. Il Vandermecum non sarà mai una cartolina positiva di città gentrificate o di spazi urbani in vetrina. Senza alcuna polemica, Sfaren ci racconterà solo di luoghi nascosti e quindi preziosi.