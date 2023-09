La prima edizione del Festival della Pizza al Circolo Magnolia, il 23 e 24 settembre Idroscalo di Milano



La pizza, uno dei cibi italiani più apprezzati in tutto il mondo, e la musica si incontrano per un weekend pieno di gusto e divertimento al Circolo Magnolia di Milano, il collettivo di 20.000 mq all’interno del parco dell’Idroscalo, che anima le serate milanesi dal 2005 distinguendosi per la sua programmazione musicale.



The Sound of Pizza, nasce con lo scopo di unire tanta buona musica ed alcune delle migliori pizzerie della città ad pubblico appassionato di panificazione offrendo loro laboratori, masterclass e workshop gratuiti creati in collaborazione con Garage.Pizza – la prima community italiana totalmente dedicata al mondo pizza in tutte le sue sfaccettature – e con la sponsorizzazione di Molino Vigevano e Salonia Pomodori.



Rotonda, in tranci o a portafoglio, si potrà assaporare la pizza in tutte le sue versioni sabato 23 e domenica 24 settembre dalle 12:00 alle 22:00 in tre fasce orarie: dalle 12 alle 15, dalle 15 alle 18 e dalle 18 alle 22. Prezzo del biglietto d’ingresso 5€, che prevede un token che da diritto ad un trancio/fetta di pizza, gli incontri invece saranno gratuiti.



7 le pizzerie coinvolte: Pizzerie Porzio, con la speciale presenza di Errico Porzio in persona, Biga, Giolina, Da Zero, La Pizza Popolare, Lievità e Paperino per la versione senza glutine.

Cantina Urbana si occuperà dell’offerta wine e Aroma Napoletano Milano chiuderà dolcemente i pasti con la speciale pasticceria partenopea.



Tutto questo si svolgerà nell’area park stage, quella antistante l’edificio Magnolia, mentre nell’area second stage si svolgeranno gli appuntamenti che prenderanno il via nel pomeriggio di sabato e proseguiranno fino alla domenica sera, chiudendo con lo speciale meet&greet di Errico Porzio.