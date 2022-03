The sound of the new generation

Ti aspettiamo per una serata all'insegna dell'arte e della musica con live Dj Set di Vice Luna in occasione della mostra "Immigration: the new generation" dell'artista brasiliano Flavio Rossi.



"Immigration: the new generation" è la mostra dell'artista e street artist brasiliano Flavio Rossi presentata da Espinasse31 Gallery Art Milano e visitabile fino all'8 aprile 2022. Nelle sue opere esposte insiste sul concetto di frammentazione attraverso l'uso di un insieme di immagini, un melting pot culturale che nasce dall'accesso continuo di informazioni che riceviamo ogni giorno nel nostro mondo globalizzato e digitalizzato.



La mostra è presentata in collaborazione con il consolato brasiliano per l’occasione del 60º anniversario del gemellaggio tra le città di San Paolo e Milano.