The source , scrivere sull'acqua - incontro per parlare di cambiamenti climatici tra cronaca e letteratura

Un’Europa desertificata dal surriscaldamento in cui moltitudini di persone si trasformano in migranti climatici in rotta verso nord. La città di Brescia interamente sommersa dalle acque che diventa teatro di bande di criminali. Un anziano sopravvissuto all’Armageddon climatico si avventura con la sua barca in cerca di cibo e trova la compagnia di una cagnolina che condividerà il suo destino. Un deserto solcato da nomadi custodi di arnie di api ormai scomparse. Un futuro apocalittico in cui l’umanità è costretta a vivere dentro delle altissime torri e in cui ciascuno non deve mai oltrepassare il piano cui è stato destinato.



Sono solo alcuni degli scenari ritratti nei dodici racconti che compongono la raccolta The Source – Scrivere sull’Acqua, l’antologia curata da De Agostini Libri che si avvale della prefazione di Paolo Zardi e che è il frutto dell’iniziativa promossa da Gruppo CAP, gestore del servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che ha lanciato la sfida agli scrittori emergenti di misurarsi con il macro-genere della climate fiction.



The Source – Scrivere sull’Acqua sarà presentato presso il Mondadori Megastore di piazza Duomo a Milano il 31 maggio alle ore 17.30. Interverranno Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, Paolo Zardi e la climatologa Serena Giacomin, insieme ad alcuni degli autori. Sarà l’occasione per parlare dei cambiamenti climatici tra cronaca e letteratura.