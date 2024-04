Dal 17 al 19 aprile, in occasione della Milano Design Week, e dopo il grande successo dell’anno scorso, Vogue Italia aprirà nuovamente le porte della sua redazione in Piazzale Luigi Cadorna 5 per la seconda edizione di The Vogue Closet. Nell’anno del sessantesimo anniversario di Vogue Italia, anche The Vogue Closet si legherà alla celebrazione ripercorrendo l’evoluzione del magazine. Sin dal suo arrivo, Vogue Italia è diventato sinonimo di attitude rivoluzionaria sia come magazine, sia come sistema di idee e talenti che ha trasceso i confini delle pagine, raccontando le intuizioni più straordinarie e le persone che ne hanno preso parte. Dietro al progetto lo studio (AB)NORMAL che, insieme a Vogue Italia, si è occupato di reinterpretare gli spazi dando vita a idee, ispirazioni e messaggi. Per tre giorni gli uffici della redazione saranno trasformati in pagine, griglie, backstage e molto altro, permettendo al pubblico di entrare dentro al magazine e conoscerne i concetti, le riflessioni, la grafica e la moda con cui Vogue ha rivoluzionato il sistema. All’interno di cinque stanze saranno esplorati i diversi aspetti del processo creativo e narrativo di Vogue Italia: dal linguaggio grafico delle pagine più iconiche, al comfort delle parole in cui ripararsi in mezzo al caos del mondo, dai servizi fotografici a quegli elementi in grado di riflettere l’anima del giornale nei suoi aspetti visivi e ideali.