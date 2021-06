“This is Africa – Ethiopia”: Mostra fotografica personale del fotografo Fabrizio Crippa.



Inaugurazione: Martedi 6 Luglio dalle ore 17.30 alle ore 21.00



Data mostra: Dal 6 al 12 Luglio 2021



Location: Ex Fornace, Alzaia Naviglio Pavese, 16 Milano



Orario apertura: Lunedi/Venerdi dalle 09:00 alle 17:00. Sabato/Domenica dalle 10:00 alle 18:30



Ingresso libero.



Il fotografo Fabrizio Crippa presenta “This is Africa – Ethiopia”.



Un viaggio descrittivo ed emozionante nel sud dell’Etiopia alla scoperta delle popolazioni tribali della Omo Valley. Un percorso di immagini grande formato propone allo spettatore ritratti di donne, instancabili lavoratrici, uomini, fieri guerrieri, bambini, timidi ma curiosi. Chiudono la mostra due reportage incentrati sui Raccoglitori di sale nel lago vulcanico di El Sod e La cerimonia Hamer del Salto del toro.



Durante l’inaugurazione Crippa presenterà in anteprima il suo ultimo libro fotografico “This is Africa – Ethiopia”.



Parteciperà all’evento la Onlus “Barjo Imè” che racconterà il lavoro svolto a favore di tre villaggi di etnia Hamer in Etiopia del Sud e illustrerà i progetti futuri dell’associazione.



Per info: info@fabriziocrippa.it

https://www.instagram.com/fabriziocrippa_photography



https://www.fabriziocrippa.it/2021/05/25/3396/

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...