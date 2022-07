Pasta Garofalo e Marvel Studios insieme per “The Cooking Universe” in occasione dell’uscita del film Thor: Love and Thunder

Con un alto tasso di golosità e intrattenimento, prosegue “The Cooking Universe”, la brand-partnership tra Pasta Garofalo, leader globale nel settore del food, e Marvel Studios, per appassionare con iniziative speciali fan e food lovers di tutto il mondo.

Grazie all’esclusivo accordo, Pasta Garofalo accompagna Marvel Studios con attività e progetti speciali, dedicati agli attesi film in programma nel 2022: Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Thor: Love and Thunder e Black Panther: Wakanda Forever. Dopo il successo del primo contest realizzato lo scorso maggio, in occasione dell’uscita del film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il secondo progetto della partnership prevede un nuovo e imperdibile concorso che prende il via in occasione dell’uscita di Thor: Love and Thunder. Al nuovo film, nelle sale cinematografiche italiane dal 6 luglio, è legato un progetto che in perfetta sintonia con la partnership rivela la magia del food mixata a quella del grande schermo grazie all’utilizzo di soli ingredienti giusti: da un lato gli eroi Marvel che, con i loro poteri unici, mettono insieme le forze per superare nuove sfide adrenaliniche, e dall’altro la Pasta Garofalo che, come ingrediente speciale, può dar vita a un piatto incredibile.

Un’intesa straordinaria che svela un binomio di eccellenze uniche per un risultato invincibile! Pasta Garofalo lancia una nuova e avvincente challenge che, dal 4 luglio al 3 agosto, invita fan e food lovers a cimentarsi e sbizzarrirsi con fantasia e creatività per provare a vincere uno dei divini premi in palio. Il contest Pasta Garofalo prevede due formule:

• Instant Win che invita gli utenti a collegarsi al sito web dedicato www.thecookinguniverse.com e a rispondere a tre domande relative al film per provare a essere uno dei 10 vincitori giornalieri di una straordinaria valigetta di Pasta Garofalo o di buoni cinema Stardust® Pass per la visione del film Thor: Love and Thunder;

• Instagram Contest una sfida creativa che invita a postare la foto di un pacco di Pasta Garofalo abbinata all’ingrediente ritenuto “più potente” e a taggare il proprio compagno di avventure culinarie per formare una coppia elettrizzante e provare a vincere un’incredibile esperienza al Marvel Avengers Campus di Disneyland Paris.

La foto del piatto dovrà essere postata sul profilo Instagram dell’utente con #thecookinguniverse @pastagarofaloit @partecipoeautorizzo. L’attività prevede anche la creazione di un packaging in limited edition caratterizzato da una veste grafica impattante dedicata al film Thor: Love and Thunder. L’esclusiva capsule, proposta per tre formati di Pasta Garofalo - Penne (con il logo di Thor: Love and Thunder), Farfalle (con l’immagine di Thor) e Fusilli (con la foto di Mighty Thor) - sarà presente nei punti vendita a partire da luglio. La campagna creativa firmata Garofalo è stata ideata e realizzata dalla content company QMI.

L’iniziativa prevede una campagna di comunicazione a supporto con un’ampia pianificazione digital, social e con influencer del mondo entertainment e food. Inoltre, la campagna comprende una pianificazione sulle Connected Tv (Discovery, Sky e Mediaset Infinity) e, dal 7 luglio al 3 agosto, nei cinema del circuito UCI/THE SPACE.