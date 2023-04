Three seconds to stop dal vivo

Vent’anni sono una distanza sufficiente per festeggiare un’avventura nata dalla necessità di raccontare una visione della realtà attraverso la musica: i Three Seconds To Stop o 2ts brinderanno all’anniversario ventennale del loro esordio suonando dal vivo al Musicolepsia di Melegnano (Mi), via Morandi 10, sabato 6 maggio, dalle 18.30. La storia dei Three Seconds To Stop o 2ts si sviluppa dall’inizio del ventunesimo secolo, intorno al nucleo storico composto da Davide Boerchio (chitarra e voce), Stefano De Giorgi (chitarra), Fabio Fontana (basso), si alternano diversi batteristi fino all’attuale Davide Rolla. Il comune denominatore è la passione per i volumi e le distorsioni che attraversano un po’ tutta l’esistenza dei 2ts. Nel 2003 il primo album Three Seconds To Stop, riflette proprio questa vocazione per le valvole bollenti e i coni sfondati. È un disco immediato, esplosivo, irruento, irriverente e molto scorretto, quello che i 2ts erano in quegli anni. Il miglior momento del gruppo è probabilmente da cercare nella preparazione di Stolen Moments intorno al 2011, un lavoro impegnativo, sommesso ma molto intenso, a tratti intimista e a tratti sguaiato, nel collegare anima, cuore e stomaco. Nel 2017, grazie alla strada fatta con la produzione di Evasio Muraro, i 2ts arrivano ad Awareness, il disco della maturità, con una sperimentazione di suoni e arrangiamenti impensabile vent’anni prima. Nell’occasione del ventennale sono in dirittura d’arrivo un nuovo singolo, The Thin Line, e una card USB che conterrà tutti i tre album dei 2ts. Per prenotazioni e ulteriori informazioni: 3396873696 (Laura/Giorgio) o musicolepsia@gmail.com.