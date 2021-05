Ti ribalto: arte e disabilità oltre gli stereotipi

Dall’11 al 13 giugno 2021, presso la Fabbrica del Vapore di Milano – Spazio Fattoria (Via G. C. Procaccini, 4), va in scena Ti Ribalto il Festival delle Arti che coinvolge più di 60 attori disabili e oltre 20 volontari tra professionisti, attori, educatori e cittadini volontari.

Tre giorni di esibizioni, tra spettacoli teatrali e laboratori artistici e sportivi e la Tavola Rotonda dal titolo “Verso una nuova inclusività: fragilità e arti performative”, per raccontare la disabilità ribaltando gli stereotipi: da qui il nome del Festival.

Questa settima edizione del Festival delle Arti prevede una formula mista: sarà infatti possibile assistere agli eventi sia in presenza, nel rispetto delle norme anti-Covid, con ingresso gratuito previa registrazione, sia in diretta streaming sui canali social di Cascina Biblioteca.



Avvicinare, conoscere, incontrare e includere: è questa la scommessa di Ti Ribalto, una manifestazione che racconta come sia possibile migliorare la qualità della vita di persone con disabilità attraverso l’utilizzo di differenti espressioni artistiche. Ideato e curato dalla Piccola Accademia della Cooperativa sociale Cascina Biblioteca, il progetto coinvolge le persone con disabilità fisica o intellettiva, e sostiene il loro diritto alla vita indipendente, all’integrazione e alla coesione sociale.



Venerdì 11 giugno alle ore 14.00 la giornata inaugurale inizia con una Tavola Rotonda, un momento di confronto tra operatori e studiosi accademici sul tema dell’inclusione e dell’integrazione. L’obiettivo - attraverso la presentazione e la discussione di approcci pedagogici innovativi ed esempi di arti applicate al sociale - è quello di informare e stimolare gli spettatori a una maggiore sensibilità e apertura sul concetto di inclusione, ripensandolo, insieme, non secondo delle regole precise, ma come fatto culturale.





Quando: dall’11 al 13 giugno 2021

Biglietti: ingresso libero fino a 30 posti per cada evento, con iscrizione obbligatoria

Prenotazioni: su Event Brite o tramite email a seconda dell’evento (vedi programma)

Programma: https://cascinabiblioteca.it/eventi/ti-ribalto-festival-2021-linguaggi-artistici-e-inclusivi-in-scena/

Dove: Fabbrica del Vapore di Milano – Spazio Fattoria Vittadini (Via G. C. Procaccini, 4)

e in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube di Cascina Biblioteca.



Per informazioni: www.cascinabiblioteca.it - oppure 02 21591143

