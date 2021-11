Fantasie erotiche e parafilie: secondo appuntamento del TiLov Show con Federica Minia al Mare Culturale Urbano

Dopo il successo del primo appuntamento, che si è svolto venerdì 29 ottobre, il tema della seconda serata sarà “Fantasie erotiche e parafilie”. Anche questa volta “TILOV SHOW” avrà il piacere di ospitare la psicologa e consulente sessuale Erika Desambrois, la scrittrice e attivista di diritti LGBTQ+ Martina Donna e il chirurgo plastico Alessandra Cecchini, già ospiti della prima data. A loro si aggiungeranno anche l’urologo, andrologo e sessuologo Emilio Italiano e i comici Giorgia Battocchio, direttamente da “Zelig”, e l’immancabile Didi Mazzilli, alias “YouPork”.

Lo spettacolo, inoltre, sarà reso ancora più sorprendente, colorato e sensuale grazie alla performance di Lisa Dalla Via, fondatrice di “Le Fanfarlo” e insegnante di burlesque. Si guarderanno e toccheranno con mano giochi erotici forniti da Daniela Tenna del sexy shop online Yorokobi, si assaporerà una dolce sorpresa dalla forma suggestiva offerta da CakePuntoG e ci saranno tante altre sorprese!

"TiLov Show, l’importante è venire…a vedere!”

“TILOV SHOW” è uno spettacolo che ha come obiettivo approfondire in assoluta libertà argomenti della sfera relazionale e sessuale, con la competenza di esperti di varia natura (medici, sessuologi, attivisti, etc.) e l’ilarità di artisti del panorama comico italiano. È uno spettacolo a tutto tondo, che promuove la divulgazione di un’educazione sessuale sana, consapevole e divertente, in cui non mancano momenti musicali, performance artistiche di varia natura e interventi del pubblico, che potrà indirizzare i propri dubbi e curiosità agli esperti, anche in forma anonima.

“TILOV SHOW” collabora anche con la onlus Officine Buone per portare l’educazione sessuale in luoghi di fragilità.

Federica Minia

Federica Minia nasce a Palermo nel 1988. Dopo aver conseguito il diploma in canto jazz e in musical, muove i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando a concorsi canori, tournée e interviste. Nel 2008 incontra il produttore Michele Lunella che le affida la conduzione di un programma in seconda serata su Rai2, in cui Federica intervista personaggi noti dello spettacolo in giro per l’Italia. Nel 2009 scrive un programma radiofonico sull’amore e sul sesso che conduce su Radio Azzurra per 4 anni. Il format viene poi trasposto sul palco, sotto forma di talk show live, e chiamato appunto “TiLov Show”. Nel 2014 Raffaella Carrà la sceglie come conduttrice web del suo programma “Forte Forte Forte”, in onda su Rai1 in prima serata. Inizia a collaborare con alcune testate giornalistiche realizzando video interviste ad artisti del panorama musicale, consolida la sua professione di speaker, diventa conduttrice di un TG finanziario e inizia una collaborazione con Mediaset per alcuni programmi tv tra cui “Le Iene” e “Scherzi a parte”).

Durante la pandemia produce una collana di podcast sul sesso chiamata “TiLov” distribuita su tutte le piattaforme digitali. Ad oggi Federica è la voce di programmi TV, pubblicità, annunci e audiolibri, inviata per interviste, volto e voce di dossier di approfondimento, web content creator, autrice e presentatrice.

Calendario Date 2021

venerdì 12 novembre

venerdì 03 dicembre

Gli incontri mensili raddoppieranno da gennaio a giugno 2022

