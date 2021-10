TiLov Show di Federica Minia: lo squirting e il piacere sessuale oltre ogni limite

Il TiLov Show ritorna live, e lo fa in grande stile da Milano. Dopo quasi dieci anni di vita, aver toccato varie città italiane, conquistato lo shop online con la TiLovBox e aver superato la pausa imposta dalla pandemia, il TiLov Show ritorna live… E lo fa in grande stile a Milano.

Scritto e condotto da Federica Minia, il TiLov Show è un format la cui stesura offre un linguaggio innovativo, originale e dettagliato su temi conosciuti ma ancora troppo spesso poco approfonditi della sfera sessuale. Ogni puntata ospita esperti e medici che mettono la loro conoscenza a disposizione di un pubblico eterogeneo. Quest’ultimo diventa protagonista e parte attiva dello show. Potrà chiedere consigli e sciogliere ogni dubbio, anche in forma anonima, agli esperti; ma soprattutto divertirsi! Giocando e sperimentando in totale leggerezza. Ospiti del mondo della comicità intervengono per rendere il tutto esilarante e per dare vita ad un fluido continuo e interessante di battute e approfondimenti sul sesso, sulle sue regole e sul lato divertente in esso più o meno nascosto. Parlare di sesso è cosa buona e giusta e se lo si fa con ironia è ancora meglio.

A scandire ogni momento dello show, musica, performances artistiche, dimostrazioni e ospiti noti dello spettacolo disposti a mettersi “a nudo” alle domande del pubblico e del mondo social. In più regali e gadget a profusione offerti da YOROKOBY sexy shop online e dolci leccornie dalla forma particolare offerte da Falconieri Pasticceria. Sosteniamo una buona educazione sessuale! Il TiLov Show promuove la divulgazione di una educazione sessuale, sana, consapevole e divertente.

Collabora con la Onlus “Officine Buone” per portare l’educazione sessuale in luoghi di fragilità. Due appuntamenti al mese, da Ottobre 2021 a Giugno 2022 presso Mare Culturale Urbano di via Giuseppe Gabetti 15, nella città Meneghina.

Tema del 29 ottobre:

LO SQUIRTING E IL PIACERE SESSUALE DIETRO OGNI LIMITE

Presenta: Federica Minia (autrice, speaker, web content creator)

Co-autore: Didi Mazzilli (comico, nel ruolo di youpork al TiLov Show)

Ospiti della serata: Maura Gigliotti (esperta di squirting e insegnante di yoga e massaggio tantrico), Vincenzo Todaro (ginecologo), Alessandra Cecchini (chirurgo plastico), Martina Donna (attivista diritti LGBT e scrittrice), Mirko Darar (comico).

Parlare di sesso è bello ma #fallobenefalloadesso!

TiLov Show- contenitore irriverente di informazione e divertimento dove l’importante è…venire! Prenotazione obbligatoria cliccando qui

