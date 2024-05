Tmtxplosif ii rosetum jazz festival #6

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al settimo concerto della sesta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 17 maggio 2024 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Settimo appuntamento con TMTxplosif:



Massimo livello di energia. Massima attrezzatura. Tre che rompono i confini musicali.

Quella che sembra una classica formazione di trio all'organo Hammond, da cui ci si potrebbe aspettare un funk o un groove jazz moderno, si rivela uno spettacolo musicale nel campo dell'energia e della tensione tra jazz, rock, drone-electro, Pink Floyd e techno.

Mentre Monika Roscher e Tom "Tornado" Jahn vincono un premio dopo l'altro con le loro big band e suonano nei più importanti festival jazz d'Europa, condensano la potenza di entrambi i grandi ensemble in questo trio con Tilman Herpichböhm come batterista esplosivo.

L'origine e la base dell'ensemble sono le improvvisazioni libere. Queste sono documentate audiovisivamente, sezioni selezionate vengono trascritte e riassemblate per servire da collage come per l'architettura delle loro composizioni, che vengono a loro volta realizzate come produzioni video e sonore.

Questi stessi pezzi fungono poi da base concreta per le loro performance dal vivo, in cui la band si libera nuovamente nell'improvvisazione tra l'altro per il Jazzfest Berlin, il Jazz & The City Salzburg, il Jazzfest Pass e tanti altri...



Grazie al nostro media partner: Sound36