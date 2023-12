Chard: il gioco che scotta, per parlare di fantasie e di relazioni, senza tabù

Il 12 dicembre Together, agenzia del gruppo OneDay, lancerà Chard: Il gioco che scotta. In collaborazione con Ostello Bello, presenterà il gioco in Ostello Bello Centrale (via Lepetit 33, Milano), alle ore 19.30. Durante l’evento sarà possibile misurarsi con Chard, un gioco di società creato per parlare di sesso, fantasie e relazioni, senza tabù. Chard è un gioco di carte non competitivo da utilizzare per scaldare l’atmosfera con chi si vuole, amici, partner, perfetti sconosciuti. Il gioco infatti spinge i partecipanti a raccontare i propri sex moment in modo divertente e spontaneo attraverso domande molto dirette.



Ma come si svolge la partita?

Il gioco richiede un minimo di 2 giocatori e un massimo di 8, ma più si è, meglio è! Il mazzo si compone di 4 tipologie di carte: azione, relazione, provocazione, sesso. Sarà il dado a dire da quale mazzo pescare la propria Chard. Le domande vanno lette ad alta voce a eccezione della carta azione: in questo caso è il giocatore a scegliere se renderla nota a tutti o se passare ai fatti (e che fatti).

Prima che il gioco inizi, i partecipanti prendono l’unica carta jolly che hanno a disposizione e che permette al giocatore di passare oltre. Ultimo ma non ultimo: ogni giocatore mette il proprio smartphone sul tavolo, potrebbe tornare utile durante la partita.



In Chard alla componente puramente ludica si unisce quella valoriale e una missione chiara: dare il via a conversazioni che difficilmente avvengono anche tra persone intime, che si conoscono molto bene. Il suo target primario è chi ha già una sessualità abbastanza matura (16+) da poter intavolare conversazioni sfaccettate su questo tema ma è anche un ausilio per le nuove generazioni, che si approcciano alla sessualità e alla sua scoperta, e forse sono più predisposte a farsi portavoce di questa normalizzazione.



Vivere la sessualità come un tabù, trattarla con disagio o ignorarla del tutto contribuisce al rischio di alimentare una scarsa educazione sessuale, con gravi conseguenze. Nel corso della nostra vita, infatti, la sessualità assume un ruolo importante per quanto riguarda la crescita personale fatta di sviluppo biologico, spirituale, sociale e non solo.



La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati.