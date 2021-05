Per la prima volta l’Università Statale degli Studi di Milano ospita Tolkien: l’uomo, il mito, la

storia, un convegno interamente dedicato all’opera e alla figura dello scrittore e studioso inglese

J.R.R. Tolkien. Una due giorni fortemente voluta dal Gruppo studentesco per lo studio dell’opera

tolkieniana per incontrare studiosi che da anni si dedicano ad approfondire questo autore, sia in

Italia che all’estero.

Anche nel nostro Paese, infatti, la figura di John Ronald Reuel Tolkien ha segnato e continua a

coinvolgere generazioni di lettori che però conoscono soltanto le opere principali dello scrittore

come Il Signore degli Anelli o Lo Hobbit, ma magari ignorano i suoi altri scritti, la sua arte e

soprattutto il fatto che si possa fare ricerca e studio su questo autore.

Questo convegno vuole essere l'occasione per scoprire questi aspetti meno, noti ma altrettanto

significativi e fondamentali per accostarsi in modo più consapevole alle sue stesse opere.

Esso vuole anche essere punto di riferimento per la ricerca accademica su questo grande autore con

l’università che sembra ancora reticente ad aprirsi ad un autore così prolifico di aspetti. Questi

ultimi possono essere analizzati, tanto che nei Paesi anglofoni e germanici egli è parte integrante del

programma accademico alla pari dei grandi letterati del secolo scorso.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti provenienti dalle università estere come il prof.

Thomas Honegger, docente di Antico Inglese all’Università di Jena, direttore dell’istituto di

Anglistica e Americanistica, ma soprattutto uno dei più importanti studiosi tolkieniani a livello

internazionale; e il prof. Mark Atherton, docente di letteratura inglese dell’Università di Oxford,

città dove Tolkien visse e insegnò. Li affiancheranno alcuni dei maggiori esperti del nostro Paese: il

Presidente dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani (AIST) Roberto Arduini, giornalista

professionista, studioso tolkieniano e direttore della rivista di studi tolkieniani I Quaderni di Arda,

membro del Comitato Scientifico della collana Tolkien e Dintorni della casa editrice Marietti 1820,

autore e saggista; l’ex vicepresidente AIST Claudio Antonio Testi, docente di logica formale

presso lo Studio Filosofico Domenicano di Bologna, Presidente dell’Istituto Filosofico di Studi

Tomistici di Modena, direttore della collana Tolkien e dintorni per la casa editrice Marietti 1820;

Roberta Tosi, storica e critica d’arte, studiosa e saggista dell’arte tolkieniana, redattrice nella rivista

I Quaderni di Arda; il prof. Luca Manini, docente di inglese, è cultore della materia di letteratura

inglese presso l’Università di Parma e soprattutto uno degli attuali traduttori italiani di Tolkien, con

all'attivo la traduzione delle ultime opere poetiche pubblicate da Bompiani; infine, ma non per

importanza, lo storico Simone Bonechi, saggista e traduttore di numerosi saggi tolkieniani. Gli

interventi vogliono quindi restituire una immagine complessiva delle principali caratteristiche

dell’autore, mostrando quanti aspetti siano degni di approfondimento delle sue opere.

Gli interventi si svolgeranno in presenza all’università Statale di Milano e si potranno seguire

tramite alcune piattaforme digitali, tra cui Youtube e Instagram. Per maggiori informazioni scrivere

al seguente indirizzo e-mail studenti.unimi.tolkien@gmail.com . Il Convegno Tolkien: l’uomo, il

mito, la storia è organizzato dal Gruppo Studentesco per lo Studio dell’Opera Tolkieniana, in

collaborazione con l’Associazione Italiana Studi Tolkieniani e con il contributo dell’Università

Statale degli Studi di Milano.

Per maggiori informazioni e per seguire l’evento si può consultare il profilo instagram

www.instagram.com/tolkien.unimi ,

il gruppo facebook https://www.facebook.com/groups/932338444197265/?ref=share

Con l'evento annesso Facebook https://www.facebook.com/events/1971447466342638/

E infine il canale YouTube https://youtube.com/channel/UCZ5RtohJf3aREGjD5FGoApw