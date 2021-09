Tolma - Festival of music and art

Tolma è un Festival che comunica l'importanza della cooperazione, della solidarietà e dell'ascolto reciproco tramite attività musicali e artistiche sia nelle scuole sia aperte al pubblico.



A Tolma, che in greco antico significa “coraggio”, siamo convinti che per il buon funzionamento di un gruppo di persone, e quindi di una società, sia fondamentale avere in chiaro determinati concetti quali cooperazione, solidarietà, ascolto ed empatia. Le attività culturali sono essenziali per trasmettere tali concetti poiché ne dipendono fortemente. Non si può infatti suonare o creare insieme ad altri se non si è attivato un meccanismo di ascolto ed empatia verso l’altro. Vediamo una società che non da ancora abbastanza valore alla cultura. A Tolma crediamo invece che la cultura possa fare la differenza.



Maggiori informazioni sul sito: www.tolmafestival.com



Con il patrocinio del Comune di Milano.

Sponsorizzato da Coop Lombardia e con il sostegno di Song Onlus.

In partnership con Eastriver Martesana.



PROGRAMMA

SABATO 2 OTTOBRE

18.00: Serata di apertura. Aperitivo e concerto con Duoende (Giulia Grassi, pianoforte e Francesco Berrafato, organetto) e presentazione di Tolma Festival.



DOMENICA 3 OTTOBRE

11.00 - 13.00: Attività musicali a cura di Elisa Pezzi (F.I.M. - Federazione Italiana Musicoterapeuti)

14.00 - 16.00: Attività di arti visive a cura di Elisabetta Cuccaro (Hochschule der Künste Bern)

16.00-17.30: Momento di discussione sulle attività svolte

17.30: Concerto a cura dell’Orchestra Giovanile Crescendo



Le attività di domenica 3 ottobre sono a ingresso libero. Per i concerti di sabato 2 alle ore 18:00 e di domenica 3 alle 17.30 è necessaria la tessera associativa "single entry" di Eastriver, acquistabile all'ingresso ad un costo di € 2,00. Gratuito invece per i possessori di tessera Eastriver.



