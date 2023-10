TOMAS RAJLICH

GOLDEN TIMES



09 NOV. | 18:30

Via Santa Croce 21, Milano





ABC-ARTE ONE OF a partire da Giovedì 9 novembre, rende omaggio a Tomas Rajlich (Jankov, Repubblica Ceca, 1940),con cui la galleria collabora in continuità da anni e internazionalmente riconosciuto come una delle più influenti figure della pittura europea, inaugurando la prima personale nella sede meneghina della galleria.

L’ultima significativa ricognizione nella città di Milano fu realizzata dalla galleria François Lambert nel 1974.



In mostra il secondo atto della vasta, specifica analisi dedicata, come nella sede di Genova, alle opere anni Ottanta dell’artista, dove la sua pittura, sempre più allontanandosi dalle modalità puramente esecutive, entra nel vivo del mistero del colore/luce, nutrendosi di una non scontata espressività.



Saranno esposte opere in cui l’oro è dominante visiva, e le non meno celebri opere triadiche in cui esso è associato a colori che scavano con orgoglio la propria stessa natura.

A confronto, sarà presente un sintetico nucleo di dipinti, pubblicati sul memorabile libro 100 SMALL PAINTINGS, in cui apparirà chiara la lucida determinazione che ha accompagnato Rajlich nelle varie fasi del suo lavoro.



Per l’occasione ABC-ARTE pubblicherà un catalogo con la pubblicazione di tutte le opere esposte, accompagnato da un da un saggio critico di Davide Ferri e da un testo introduttivo di Flaminio Gualdoni.





Opening: Giovedì 9 Novembre 2023



T. 02 89 76 80 94, M. 349 64 28 789