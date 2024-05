Tommaso Palamidessi e l'archeosofia

Un incontro dedicato a una delle figure più enigmatiche e affascinanti del panorama esoterico italiano: Tommaso Palamidessi, il fondatore dell’Archeosofia. L'evento ha lo scopo di presentare “Archeosofica”, la scuola di esoterismo che l’Autore ha fondato dopo anni di studio e sperimentazione pratica delle tecniche ascetiche orientali e occidentali, condensandole in un nuovo itinerario di conoscenza di se stessi, dei mondi superiori, di Dio e dei suoi Inviati, tramite lo sviluppo dei nuovi sensi, definiti le “antenne spirituali”, conducendoli all’Alta Iniziazione. Archeosofica mette a disposizione un programma di ricerche e



risultati sperimentali, condensati nei Quaderrni e pubblicazioni che sono disponibili presso la Libreria Ecumenica di Milano.



Tommaso Palamidessi (1915-1983) non è solo stato un filosofo e un mistico, ma anche un vero e proprio ricercatore e sperimentatore, che ha dedicato la sua vita allo studio e alla pratica personale delle tradizioni orientali e di quelle occidentali, dando vita all'Archeosofia. Questo percorso spirituale unico cerca di risvegliare nell'uomo quelle potenzialità latenti che sono il ponte per aggiungere una conoscenza integrale dell'esistenza. L'Archeosofia si propone come un metodo sperimentale puro, che conduce alla realizzazione del sé superiore attraverso la pratica di ben precise tecniche e discipline.



La conferenza, aperta a tutti, si rivolge non solo agli appassionati di esoterismo e ai ricercatori spirituali, ma anche a chiunque desideri avvicinarsi a un modo più consapevole e profondo di vivere la propria vita. I relatori, che da anni si sono dedicati allo studio e alla sperimentazione delle tecniche proposte dall’Archeosofia, esporranno ai partecipanti i principali argomenti trattati nei Quaderni di Tommaso Palamidessi.



Tra i temi chiave che saranno trattati durante l'evento, spiccano l'importanza della tradizione mistica e iniziatica, i metodi per lo sviluppo delle facoltà interiori, cenni della costituzione invisibile dell’uomo e della donna, la pratica della meditazione e della preghiera come strumenti di trasformazione personale. Verranno inoltre discussi i metodi e le tecniche per sollecitare i seguenti fenomeni: la bilocazione o sdoppiamento, il ricordo delle vite passate e le comunicazioni spiritiche o ultrafaniche.