Tommaso Paradiso incontra i fan milanesi in un pub

In occasione dell’uscita del nuovo album, Tommaso Paradiso ha deciso di dedicare un momento di intimità ad alcuni fortunati fan milanesi. L’ultimo fatica del cantautore uscirà il 6 ottobre, ma giovedì 5 “Sensazione stupenda”, questo il titolo dell’album, verrà presentato a una nicchia di persone che è riuscita a preordinare l’album assicurandosi un posto ambito al “giro nei pub”. Paradiso, infatti, promuoverà il disco incontrando i fan alla Beda House, in via Murat a un passo da viale Marche.

L’incontro a Milano è previsto per le 22 di giovedì 5 ottobre. L’intenzione del cantautore è quella di creare un momento di scambio con i propri fan, che hanno ottenuto il pass in numero limitato. L’esperienza è già stata fatta in altre città italiane. Il 12 ottobre, alle 18, Paradiso sarà alla Feltrinelli di piazza Duomo per il firma copie.

Consacrerà l’uscita di “Sensazione stupenda” il tour italiano di Tommaso Paradiso, "Tommy 2023", che inizierà il 16 novembre e farà tappa al Forum di Assago il 28 novembre.