Tonino Carotone in concerto a Milano

Tonino Carotone è uno dei cantautori più apprezzati in Italia negli ultimi vent'anni. L'artista spagnolo ha di recente proseguito la propria navigazione controcorrente, lontano dalle mode del momento e coerente ai propri valori che lo vedono ancora una volta tra la gente, nei quartieri popolari, seduto al bar raccontando e ascoltando storie di vita: è quanto ha fatto con il suo nuovo album Whisky facile, in cui Tonino ha voluto omaggiare il suo idolo e beniamino Fred Buscaglione, in occasione dell'anniversario della nascita con un album ricco di brani rivisitati nel pieno stile istrionico del maestro dell'ora brava.